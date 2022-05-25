Жители столицы до конца лета могут пройти бесплатную диагностику новообразований кожи

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Об этом сообщили в примарии Кишинёва.

С мая по август жители столицы смогут бесплатно пройти обследование пигментных невусов в рамках кампании по предотвращению рака кожи. Акция будет проходить по выходным дням в партнёрской сети аптеки«Farmacia Familiei» по установленному графику – с 09:00 до 19:00.

Ниже представлены адреса филиалов аптеки, в которых можно будет бесплатно пройти обследование в последнюю неделю мая и в июне:

28-29 мая – аптека «Farmacia Familiei», Московский проспект, 16;

4-5 июня – аптека «Farmacia Familiei», Дечебал, 99;

11-12 июня – аптека «Farmacia Familiei», ул. Соколень, 7;

18-19 июня – аптека «Farmacia Familiei», бул. Штефана чел Маре, 126;

25-26 июня – аптека «Farmacia Familiei», бул. Штефана чел Маре, 148.

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