Жители Сорок требуют отставки правительства Гаврилицы

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Протест против действующей власти состоялся сегодня и в центре Сорок. Порядка 500 граждан потребовали остановить рост цен и тарифов и не разрушать страну. Они также напомнили руководству Молдовы в лице ПДС, что РМ – нейтральное государство, и осудили планы по вооружению республики.

Участники акции назвали правительство Натальи Гаврилицы самым слабым за всю историю страны и потребовали его немедленной отставки.

Напомним, аналогичные акции сегодня проходят по всей стране.

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