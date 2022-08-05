Жители Сорок и Бричан будут платить больше за воду и канализацию

0

Национальное агентство по регламентированию в энергетике (НАРЭ) утвердило новые тарифы на воду и канализацию в Сороках и Бричанах.



Таким образом, начиная с сегодняшнего дня, жители Сорок будут платить 15 леев 39 банов за один кубометр воды, а экономические агенты – 35 леев 20 банов. В то же время услуги канализации будут стоить 1 лей 60 банов для физических лиц и 12 леев 33 бана для экономических агентов.

Жители Бричан будут платить 19 леев 22 бана за кубометр воды, а за услуги канализации – 25 леев 88 банов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.