Жители сёл могут посетить мобильные пункты по скринингу молочных желез и лёгких

Мобильные бригады специалистов предлагают бесплатные профилактические консультации в сельских населённых пунктах.
Так, до 15 июля воспользоваться услугами рентгенографии лёгких могут местные жители и бенефициары Центра временного размещения лиц с ограниченными возможностями в Бэдичень, пишет realitatea.md.
16 июля мобильный пункт по скринингу молочных желез будет находиться в селе Висока Сорокского района. До 16 июля включительно смогут бесплатно пройти обследование груди жительницы Сорокского и Яловенского районов.
С начала лета уже более 3 900 человек бесплатно прошли профилактические обследования молочных желез и рентгенографию лёгких.
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