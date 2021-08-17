Жители ряда домов в Центре и на Буюканах остались до вечера без горячей воды

Сообщение для потребителей от AO “Termoelectrica”.
В частности, сегодня до 16.00 без горячей воды остались жители Центра, проживающие по адресам:
- ул. Друмул Скиноасей 1/1, 1/2;
- ул. Гренобле 106/4.
До 17.00 горячей воды не будет и у потребителей, проживающих на Буюканах по адресам:
- ул. Митрополит Бэнулеску-Бодони 2, 5, 7, 11, 17;
- ул. М. Когылничану 65, 67, 67a;
- ул. А. Матеевич 60.
Напомним, что также сегодня до вечера горячую воду отключили по ряду адресов на Ботанике. Их список можно найти тут.
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