Жители ряда домов в Центре и на Буюканах остались до вечера без горячей воды

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Сообщение для потребителей от AO “Termoelectrica”.



В частности, сегодня до 16.00 без горячей воды остались жители Центра, проживающие по адресам:

ул. Друмул Скиноасей 1/1, 1/2;

ул. Гренобле 106/4.

До 17.00 горячей воды не будет и у потребителей, проживающих на Буюканах по адресам:

ул. Митрополит Бэнулеску-Бодони 2, 5, 7, 11, 17;

ул. М. Когылничану 65, 67, 67a;

ул. А. Матеевич 60.

Напомним, что также сегодня до вечера горячую воду отключили по ряду адресов на Ботанике. Их список можно найти тут.

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