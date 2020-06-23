Жители ряда домов останутся без воды в среду

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Как сообщает поставщик, в среду, 24 июня, в некоторых столичных домах не будет воды.

Так, водоснабжение будет приостановлено с 09:00 до 24:00 на улицах Пажурей, Мачилор, Зимбрулуй. Также отключения ожидаются в пер. 1, 2 Флорэрией.

После завершения работ водоснабжение будет возобновлено. Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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