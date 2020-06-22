Жители ряда домов на Рышкановке остались до вечера без горячей воды

Жители ряда домов на Рышкановке остались до вечера без горячей воды

Поставщик услуги объявил о плановых отключениях горячей воды в секторе Рышкановка на сегодня, 22 июня.

В связи с выполнением ремонтных работ без горячей воды до 16.00 остались жители следующих домов:

  • Московский проспект 17/1, 12/1, 12/3, 16, 20, 20/4;
  • ул. Флорилор, 26/2, 28/3, 18/2;
  • ул. М. Басараб, 2, 6, 5/1, 5/5, 10/2, 8/2;
  • ул. Димо, 29;
  • ул. Студенческая, 10/2, 12/3, 12/1;
  • ул. М. Костин, 13/1, 15/1, 15/2.

До 18.00 сегодняшнего дня горячей воды не будет и у потребителей, проживающих по адресам:

  • бул. Г. Виеру, 13, 15, 17, 19;
  • ул. Колина Пушкин, 17;
  • ул. Стамати, 8;
  • ул. Архангел Михаил, 38.

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