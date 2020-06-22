Жители ряда домов на Рышкановке остались до вечера без горячей воды

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Поставщик услуги объявил о плановых отключениях горячей воды в секторе Рышкановка на сегодня, 22 июня.

В связи с выполнением ремонтных работ без горячей воды до 16.00 остались жители следующих домов:

Московский проспект 17/1, 12/1, 12/3, 16, 20, 20/4;

ул. Флорилор, 26/2, 28/3, 18/2;

ул. М. Басараб, 2, 6, 5/1, 5/5, 10/2, 8/2;

ул. Димо, 29;

ул. Студенческая, 10/2, 12/3, 12/1;

ул. М. Костин, 13/1, 15/1, 15/2.

До 18.00 сегодняшнего дня горячей воды не будет и у потребителей, проживающих по адресам:

бул. Г. Виеру, 13, 15, 17, 19;

ул. Колина Пушкин, 17;

ул. Стамати, 8;

ул. Архангел Михаил, 38.

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