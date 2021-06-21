Жители ряда домов на Рышкановке и Чеканах остались до вечера без горячей воды

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Поставщик услуги объявил о плановых отключениях горячей воды на Рышкановке и Чеканах на сегодня, 21 июня.



Так, в связи с выполнением ремонтных работ без горячей воды до 20.00 остались жители домов, расположенных по следующим адресам на Рышкановке:

ул. Кагул 8, 8/2;

ул. Грэдинилор 56, 58, 23, 25, 23/1, 60;

ул. Св. Георгий 29;

ул. Т. Майореску 13;

ул. Романэ 2/2, 14.

До 15.00 горячей воды не будет и у потребителей, проживающих на Чеканах по адресам:

ул. Волунтарилор 12/2, 12/3, 14, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 16/3, 4, 8/1 сектор 1, 8/1 с.2, 10 с.1, 10 с.2, 10 с.3, 12 с.1, 10 с.2, 10 с.3, 12/1 с.1, 12/1 с.2, 12/1 с.3, 16, 18/1, 18/2, 18/3.

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