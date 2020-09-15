Жители ряда домов на Ботанике останутся без воды

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Потребители, проживающие на бул. Траян, 17-21, в том числе в домах с дробью, останутся в среду, 16 сентября, без воды. По данным АО “Apă-Canal Chişinău”, её подача будет прекращена с 09:00 до 21:00.

Отключения запланированы и на улицах Индепенденцей, 18-24, в том числе в домах с дробью, Куза-Водэ, 51/1, 31/1, 30-40, в том числе в домах с дробью. После завершения работ, пишет ipn.md, водоснабжение возобновится по запланированным параметрам.

Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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