Жители пригорода Ставчены и села Новые Гояны останутся в среду без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В связи с проведением запланированных работ компанией “Premier Energy Distribution” в среду, 15 июля, с 09.00 до 17.00 возможны отключения электроэнергии, что может привести к отключениям водоснабжения в коммуне Ставчены и селе Новые Гояны.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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