Жители Новых Анен, Дондюшан и Флорешт смогут пройти бесплатные медицинские консультации на этой неделе

Жители Новых Анен, Дондюшан и Флорешт смогут пройти бесплатные медицинские консультации на этой неделе

Мобильные бригады врачей будут находиться с 21 по 25 ноября в населённых пунктах Новых Анен. 

Так, бесплатно пройти скрининг лёгких можно будет: 21 ноября – в Спее, 22 ноября – в Бульбоаке, 23 ноября – в Хырбовце, 24-25 ноября – в Меренах. В то же время бесплатные стоматологические услуги будут оказаны детям из Дондюшан и Флорешт.

На прошлой неделе осмотр прошли 1230 человек. 467 был сделан скрининг лёгких, а стоматологов посетили 763 ребёнка.

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