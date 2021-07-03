Жители Ниспорен верят в команду коммунистов и социалистов (ВИДЕО)

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Председатель Партии коммунистов Владимир Воронин и исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча встретились сегодня с жителями Ниспоренского района. Зал, в котором проходила беседа, не смог вместить всех желающих: все места были заняты.

Владимир Воронин и Влад Батрынча рассказали присутствующим о Блоке коммунистов и социалистов, поделились идеями и планами, ответили на многочисленные вопросы граждан. Люди выразили обеспокоенность происходящим в стране и заверили в полной поддержке блока. Граждане верят в команду коммунистов и социалистов, в то, что они сохранят сёла и районы страны, возродят сельское хозяйство и национальную экономику, выведут на новый уровень образование и здравоохранение, создадут достойные условия для жизни граждан и для возвращения в Молдову тех, кто ранее покинул нашу республику.

Председатель ПКРМ Владимир Воронин в очередной раз обратил внимание на необходимость национального единства.

– Мы должны быть едины, мы должны вместе защищать и строить наш родной дом! Без единства ничего не выходит – ни в обществе, ни в семье. Без единства у нас одни потери, — сказал он.

Лидер коммунистов рассказал о главных задачах блока, особо упомянув проект “Молдавское село”. Он подчеркнул, что развитие и инвестиции в населённые пункты Молдовы – приоритет блока. Об этом говорил и Влад Батрынча.

– Мы сохраним каждую школу, каждый медицинский пункт. Инфраструктура должна быть сохранена и развита! – подчеркнул социалист.

Досрочные парламентские выборы в Молдове пройдут 11 июля.

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