Жители Ниспорен: Молдова – наша Родина, и мы будем защищать её до конца!

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Спонтанный протест состоялся сегодня и в Ниспоренах. Граждане осудили некомпетентность властей, устроенный ими социальный и экономический геноцид, а также беззакония руководства страны.

Люди отметили, что власти уже в открытой форме издеваются над народом, страной и традиционными ценностями населения.

– Молдова – наша Родина, и мы будем защищать её до конца! Долой жёлтую хунту! – подчеркнули граждане.

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