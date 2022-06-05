Жители Ниспорен: Молдова – наша Родина, и мы будем защищать её до конца!

Жители Ниспорен: Молдова – наша Родина, и мы будем защищать её до конца!
Спонтанный протест состоялся сегодня и в Ниспоренах. Граждане осудили некомпетентность властей, устроенный ими социальный и экономический геноцид, а также беззакония руководства страны. 

Люди отметили, что власти уже в открытой форме издеваются над народом, страной и традиционными ценностями населения.
– Молдова – наша Родина, и мы будем защищать её до конца! Долой жёлтую хунту! – подчеркнули граждане. 
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