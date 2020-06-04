Жители нескольких столичных домов останутся в пятницу без воды

Жители нескольких столичных домов останутся в пятницу без воды

По данным поставщика, в пятницу, 5 июня, с 09:00 до 17:00 в некоторых домах не будет воды. В этом интервале будут проводиться плановые ремонтные работы.

Так, водоснабжение будет приостановлено на улицах Соколень, 31 и Подгоренилор, 118-128. После завершения работ водоснабжение будет возобновлено.

Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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