Жители нескольких столичных домов останутся в четверг без воды

Жители нескольких столичных домов останутся в четверг без воды

Как сообщает поставщик, в четверг, 9 июля, в некоторых столичных домах не будет воды.

Так, водоснабжение будет приостановлено с 09:00 до 17:00 на улицах Моара Рошие, Хаждеу, Буна Вестире, З. Арборе.

После завершения работ подача воды будет возобновлена. Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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