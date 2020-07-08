Жители нескольких столичных домов останутся в четверг без воды

0

Как сообщает поставщик, в четверг, 9 июля, в некоторых столичных домах не будет воды.

Так, водоснабжение будет приостановлено с 09:00 до 17:00 на улицах Моара Рошие, Хаждеу, Буна Вестире, З. Арборе.

После завершения работ подача воды будет возобновлена. Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.