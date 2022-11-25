Жители нескольких секторов столицы временно останутся без света

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О плановых отключениях на пятницу, 25 ноября, сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Куза-Водэ, 15/4, 17/7, Дачия, 38/2, 38/5, 38/6, 38/7, 38/8, 40, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, Индепенденцей, 21, 21/1, 23A, 25 – с 09:00 до 13:00.

ул. Минск, 16-18, 29-41, Н. Титулеску, 14, 25, Пандурилор, 39, 42, 52, 54, 56, 62, 62A, 62/2, Шоймарь, 6,8 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Г. Асаки, 52 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Алчедар, 1, 2A, 4, A. Избаш, 1-47, 4-40, Арионешть, 2-6, Колоница, 2-4, 3-7, 74-192, 77-175, пер. Колоница, 1-3, 2, Х. Бужор, 53-69, 78-104, 465, M. Садовяну, 9999, Н. М. Спэтару, 1A, пер. Н. М. Спэтару, 1-9, Тырговиште, 1-25, 6-46, 9999, Транснистрия, 3, 3A, Вадул-луй-Водэ, 9, 19, 21/1, 21/3, 31, 31/2, 99-155, 100, 100A, 120, 144-196, 888, 999, 7777, 9999 – с 09:15 до 16:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Г. Мадан, 81 – с 09:40 до 17:30.

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