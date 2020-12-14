Жители некоторых домов в Центре и на Рышкановке останутся сегодня без электричества

Жители некоторых домов в Центре и на Рышкановке останутся сегодня без электричества

О плановых отключениях сообщает поставщик.  

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Центр:

Албишоара, 18, Д. Кантемир, 12, 106/2, 999, 9999, Измаил, 98, 98/2, 98/3, 98/4, 100, 100/2, 102, 102/4, 106/2, 108, 108/2 – с 08:45 до 16:45.

Рышкановка:

Флорилор, 6/2, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 9999, Мирон Костин, 2, 4/1, 4/2, 8 – с 08:45 до 16:45.

Н. Димо, 21, 21/1 – частично с 10:30 – 17:00.

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