Жители Молдовы выбирают ЕАЭС

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Если бы в это воскресенье в Молдове состоялся референдум, на котором гражданам предстояло бы выбрать между вступлением в Евразийский экономический союз и Европейский союз, наибольшее число предпочло бы интеграцию ЕАЭС. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса общественного мнения.

Соотношение составляет 40,1% против 38,9% в пользу Евразийского экономического союза, в котором Молдова, напомним, обладает статусом наблюдателя по инициативе Игоря Додона.

Опрос общественного мнения проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ в период с 3 по 7 ноября. В исследовании приняли участие 1177 респондентов из 81 населённого пункта страны. Погрешность составляет +/-3%.

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