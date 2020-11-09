Жители Молдовы выбирают ЕАЭС

Жители Молдовы выбирают ЕАЭС

Если бы в это воскресенье в Молдове состоялся референдум, на котором гражданам предстояло бы выбрать между вступлением в Евразийский экономический союз и Европейский союз, наибольшее число предпочло бы интеграцию ЕАЭС. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса общественного мнения. 

Соотношение составляет 40,1% против 38,9% в пользу Евразийского экономического союза, в котором Молдова, напомним, обладает статусом наблюдателя по инициативе Игоря Додона.

Опрос общественного мнения проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ в период с 3 по 7 ноября. В исследовании приняли участие 1177 респондентов из 81 населённого пункта страны. Погрешность составляет +/-3%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (1)

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md