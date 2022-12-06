Жители Молдовы видят Россию стратегическим партнёром и выступают за сближение с ней, – опрос

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В ближайшие пять лет лучшим партнёром для Молдовы стала бы Россия. Об этом свидетельствуют результаты Социо-политического барометра, проведённого компанией IMAS.

38% опрошенных считают, что лучшим экономическим партнёром Молдовы стала бы Россия, 30% – что Евросоюз, 12% – Румыния, 4% – США, по 2% – Китай и НАТО. 37% респондентов полагают, что лучшим политическим партнёром стала бы Россия, 29% –что ЕС, 11% – Румыния, 5% – США, 3% – НАТО, 1% – Китай. 36% респондентов заявили, что лучшим партнёром Молдовы с точки зрения безопасности стала бы РФ, 21% – Европейский союз, 10% – Румыния, 5% – США, 10% – НАТО, 1% – Китай.

В то же время 62% респондентов выступают за сближение с Россией. Это на 18% больше по сравнению с июлем.

Опрос проводился с 10 по 29 ноября. В исследовании приняли участие 1100 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/-3%.

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