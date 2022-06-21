Жители Молдовы уже закупают дрова к отопительному сезону из-за роста цен на газ

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В Молдове уже думают о зиме. Люди записываются в очередь, чтобы купить в лесхозах древесину. Ажиотаж связан с тем, что цена на газ выросла в четыре раза.

Георге Каушанян приехал в лес за дубовыми дровами. Ему повезло: товар смог приобрести всего через две недели после звонка. Обычно в списке ожидания покупатели находятся по нескольку месяцев, передаёт mir24.tv.

– В этом году процесс закупки очень сложный. Я бы хотел купить больше дров, но их должно хватить для всех, а не только для одного покупателя. Поэтому я и купил сегодня немного – семь складометров. Ровно столько мне хватает для отопительного сезона, – отметил покупатель.

На складах лесных хозяйств по стране осталось около 40 тысяч складометров дров. В некоторых районах запасов вовсе нет, осталась только менее качественная древесина мягких пород. Процесс вырубки идёт медленно. Агентство «Молдсилва» – единственный авторизованный поставщик древесины – получает разрешение на плановые работы с опозданием. Всего в этом году планируют вырубить 300 тысяч складометров.

– Мы начали этот год с запасом шесть тысяч складометров. Ещё 10 тысяч собрали в этом году. Всё это быстро продалось, почти ничего не осталось. Мы получили разрешение на вырубку только 30% от запланированного объёма. У нас сейчас есть дефицит дерева. Люди встали в очередь за дровами и получат их в сентябре, – заявил главный инженер лесного хозяйства Кишиневского лесхоза Серджиу Мовиляну.

Помимо авторизаций, есть проблемы и с рабочей силой. В лесу тяжелый и низкооплачиваемый труд. Единственный бонус – работники могут забрать или купить со скидкой ветки, они стоят в 2,5 раза дешевле, чем крупные твёрдые дрова.

– Забираем ветки, чтобы топить дома. Также в плиту бросаем. Для меня это хорошее подспорье. Мне хватает четыре-пять складометров на всю зиму. За машину дров плачу 300 леев всего. Мне намного выгоднее брать ветки, потому что дрова стоят по 700, – отметил работник лесхоза Василе Бэц.

В среднем складометр дров в этом году стоит 700 леев. Цена выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, отапливаться дровами в несколько раз дешевле. В Молдове в июне газ для бытовых потребителей снова подорожал на 22%. Сейчас кубометр стоит 18,62 лея.