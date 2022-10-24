Жители Молдовы стали меньше брать кредитов

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Объём предоставленных банками в сентябре кредитов сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 3,8 млрд леев. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Молдовы.

По данным ведомства, более 50% приходится на кредиты в национальной валюте, а эквивалент 1,7 млрд леев составили кредиты, выданные в иностранной валюте. Наиболее востребованными были кредиты сроком от 2 до 5 лет (57,3%). Средняя номинальная ставка по кредитам в национальной валюте увеличилась на 0,25 процентных пункта.

Кредиты выдавались юридическим лицам по средней ставке 12,43%, физическим лицам, осуществляющим деятельность, – по ставке 16,59%, физическим лицам – по ставке 15,15%.

По кредитам в иностранной валюте процентная ставка снизилась на 0,04 п.п. Кредиты выдавались юридическим лицам по средней ставке 4,20%, физическим лицам, осуществляющим деятельность, – по ставке 4,45%, физическим лицам – по ставке 6,99%.

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