Жители Молдовы стали чаще снимать деньги в банкоматах

0

В августе 2022 года объем циркулирующих денег в Молдове составил 31 млрд леев, что на 658 тыс. меньше, чем в начале года. Такие данные были опубликованы Национальным банком Молдовы.

Банки выдали 112,6 млрд леев в период с января по август 2022 г., что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующий рост обусловлен покупкой валюты у физических лиц, которая увеличилась на 1,7%, составив 29 744,4 миллиона леев, что составляет 26,4% от общего объема денежных поступлений.

При этом объем снятых со счетов физических лиц увеличился на 5 468,1 млн леев (24,5%), что составило 27 819,7 млн ​​леев. Их доля увеличилась на 2,2 п.п. и составила 24,7% от общего объема.

Следует отметить, что наиболее существенное влияние на снятие наличных средств оказало снятие наличных в банкоматах, которое составило 21,6% от общего объема. Молдаване сняли в банкоматах 24,4 млрд леев, что на 30% больше.

На высокий объем снятия наличных в банкоматах повлияла война в Украине, которая вызвала панику среди молдаван, молдавских мигрантов, приехавших домой на праздники и сделавших покупки, а также украинских беженцев, снимающих деньги с карт.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.