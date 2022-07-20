Жители Молдовы считают, что лучше всего с кризисом справился бы Додон, и снова хотят видеть его президентом

Жители Молдовы считают, что лучше всего с кризисом справился бы Додон, и снова хотят видеть его президентом

Игорь Додон лучше всего разрешил бы сложившийся в Молдове кризис. Так считает наибольшее число опрошенных граждан. Более того, почти половина, 49%, полагают, что Додон лучше всех справился бы с переговорами с Российской Федерацией и Владимиром Путиным. В способности Санду договориться с РФ верят всего 11% граждан. 

В то же время, если бы в ближайшее воскресенье состоялись досрочные президентские выборы, за которые, кстати, выступают 60% молдаван, Игорь Додон занял бы на них первое место, получив 25,4% голосов, а Майя Санду – только второе, 24,4%.

Исследование проводилось с 6 по 18 июля по заказу компании Public Media. В нём приняли участие 1007 респондентов. Погрешность составляет +/-3,1%.

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