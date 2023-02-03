Жители Молдовы против вступления в НАТО и объединения с Румынией

0

В случае референдума по вопросу вступления в НАТО 55,5% молдаван проголосовали бы против. Поддержали бы интеграцию в Североатлантический альянс 26,9% граждан. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведённого организацией Watchdog.

В то же время, если бы состоялся референдум по вопросу объединения с Румынией, 52,2% граждан проголосовали бы против, а 36,2% – за.

Опрос проводился с 17 по 26 января. В исследовании участвовали 1001 респондент. Максимальная погрешность составляет +/-3,1%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.