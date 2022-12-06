Жители Молдовы называют правительство Гаврилицы худшим за последние 10 лет

Жители Молдовы называют правительство Гаврилицы худшим за последние 10 лет

Об этом заявили 35% опрошенных, свидетельствуют результаты Социо-политического барометра, проведённого компанией IMAS.

Это первое место антирейтинга, причём число недовольных работой кабмина выросло по сравнению с июлем этого года на 5%. На втором месте правительство Санду, на третьем – правительство Филипа.

При этом 40% опрошенных выступают за досрочные выборы, 25% считают, что должны быть заменены некоторые министры, 16% – что действующее правительство должно быть отправлено в отставку и должен быть назначен новый премьер, а всего 11% – что кабмин Натальи Гаврилицы должен быть сохранён.

Опрос проводился с 10 по 29 ноября. В исследовании приняли участие 1100 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/-3%.

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