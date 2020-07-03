Жители Молдовы могут принять участие в онлайн-мероприятиях Выставки российской книги

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С 9 по 15 июля 2020 г. на онлайн-площадке Выставки российской книги book.rustudy.org пройдет серия вебинаров-встреч с авторами «Просвещения» – ведущего российского издательства, специализирующегося на выпуске современной учебной литературы, а также с представителем музыкально-литературного издательства «Союз художников». К участию в онлайн-мероприятиях приглашают педагогов и учащихся школ, а также преподавателей и студентов высших учебных заведений, соотечественников, проживающих за рубежом, представителей СМИ, всех интересующихся русским языком, культурой и российским образованием.

На онлайн-площадке Выставки российской книги будут размещены и записи мастер-классов российских авторов, а также интерактивные игры по русскому языку. Зарегистрироваться и принять участие в мероприятиях можно на сайте http://book.rustudy.org.

График вебинаров-встреч с авторами «Просвещения» представлен ниже. Организаторами выставки выступают: Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт непрерывного образования».

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