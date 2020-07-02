Жители Молдовы: досрочные парламентские выборы должны пройти одновременно с президентскими

Жители Молдовы: досрочные парламентские выборы должны пройти одновременно с президентскими

50% граждан хотят, чтобы в стране прошли досрочные парламентские выборы. 44% – против этого. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения. 

Согласно исследованию, больше всего опрошенных, 38%, считают, что досрочные парламентские выборы должны пройти одновременно с президентскими. 17% считают целесообразным проведение голосования до 1 ноября. 11% выступают за организацию досрочных парламентских выборов после президентских.

Опрос проводился компанией IMAS по заказу Public Media с 14 по 27 июня. В нем приняли участие 1105 респондентов. Погрешность составляет +/-3%.

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