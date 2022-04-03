Жители Лондона вышли на протесты из-за резкого роста цен на энергоносители

Помимо Лондона, National Assembly анонсировала акции еще в двух десятках крупнейших городов страны, в том числе в Ливерпуле и Манчестере.
С 1 апреля в Великобритании резко повысили ценовой порог на газ и электричество — сразу на 54 процента. Решение приняли еще в феврале, но в силу оно вступило только теперь, так как регулятор обновляет ценовой порог дважды в год: на апрель — сентябрь и на октябрь — март. Поставщики не могут превышать этот показатель.
Таким образом, расходы британцев на энергию вырастут в среднем на 700 фунтов в год и составят около двух тысяч. Из-за этого годовая инфляция в феврале достигла в Британии рекордного за 30 лет уровня — 6,2 процента.
Результаты опроса, проведенного Национальной статистической службой, свидетельствуют, что жителям страны приходится серьезно сокращать траты: более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, не являющихся предметом первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.
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