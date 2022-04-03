Жители Лондона вышли на протесты из-за резкого роста цен на энергоносители

0

Активисты движения National Assembly вышли на антиправительственный протест в центре Лондона из-за резкого роста цен на электричество и газ, передает корреспондент РИА Новости.

Они собрались напротив резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, требуя отставки Бориса Джонсона и всего правительства консерваторов.

Помимо Лондона, National Assembly анонсировала акции еще в двух десятках крупнейших городов страны, в том числе в Ливерпуле и Манчестере.



С 1 апреля в Великобритании резко повысили ценовой порог на газ и электричество — сразу на 54 процента. Решение приняли еще в феврале, но в силу оно вступило только теперь, так как регулятор обновляет ценовой порог дважды в год: на апрель — сентябрь и на октябрь — март. Поставщики не могут превышать этот показатель.

Таким образом, расходы британцев на энергию вырастут в среднем на 700 фунтов в год и составят около двух тысяч. Из-за этого годовая инфляция в феврале достигла в Британии рекордного за 30 лет уровня — 6,2 процента.

Результаты опроса, проведенного Национальной статистической службой, свидетельствуют, что жителям страны приходится серьезно сокращать траты: более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, не являющихся предметом первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.