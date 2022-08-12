Жители Криулян и Калараша будут больше платить за воду и канализацию

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Национальное агентство по регламентированию в энергетике (НАРЭ) утвердило новые тарифы на воду и канализацию в Криулянах и Калараше.

Таким образом, жители Калараша будут платить 19 леев 97 банов за один кубометр воды, что на 2 лея 53 бана больше, чем до сих пор. В то же время услуги канализации будут стоить 15 леев 7 банов за один кубометр (на 57 банов больше).

Жители Криулян будут платить 13 леев 70 банов за кубометр воды, а также за услуги канализации.

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