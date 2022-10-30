Жители коммуны Браниште выбирают сегодня нового примара

На пост претендуют кандидаты от Демпартии Молдовы и от ПДС. В первом туре представитель Демократической партии набрал гораздо больше голосов, чем претендент от правящей партии.

Избирательные участки будут открыты до 21.00. На них ждут 1003 избирателей. Голосование проходит по тем же спискам, что и в первом туре.

Напомним, в двух других населённых пунктах, где новые местные выборы состоялись две недели назад, представители ПДС проиграли своим конкурентам от ПСРМ и ЛДПМ.

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