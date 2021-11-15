Жители Кишинёва с особыми потребностями получат единовременную материальную помощь

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На заседании муниципальной комиссии по учреждению и предоставлению помощи было рассмотрено предложение о реализации муниципальной программы с особым назначением в контексте Международного дня людей с ограниченными возможностями, ежегодно отмечаемого 3 декабря.

Как рассказал Ион Чебан, в целях поддержки людей с ограниченными возможностями решено предоставить единовременную материальную помощь 2909 гражданам на сумму более 1,5 млн леев. Таким образом:

500 человек с ограниченными возможностями, согласно спискам, представленным территориальными Управлениями социальной помощи в Кишинёве, получат материальную помощь в размере 500 леев. В списки включены граждане с самым низким уровнем пенсии, которые не получали материальной помощи в 2021 году;

50 человек с ограниченными возможностями, являющиеся активными членами Общества инвалидов муниципия Кишинёв, получат по 2000 леев каждый;

845 человек с нарушениями слуха, члены кишинёвского территориального отделения Ассоциации слабослышащих, получат материальную помощь в размере 500 леев;

10 активных членов Ассоциации слабослышащих Республики Молдова, кишинёвского территориального отделения, получат 2 000 леев;

820 человек с проблемами зрения, члены Общества слепых Республики Молдова, кишинёвской территориальной организации, получат материальную помощь в размере 500 леев;

10 активных членов Общества слепых Республики Молдова, кишинёвская территориальная организация, получат 2 000 леев;

30 человек с ограниченными возможностями, члены ассоциации Invasport, получат материальную помощь в размере 500 леев;

2 активных члена ассоциации Invasport получат материальную помощь в размере 2000 леев;

642 родителям, воспитывающим и обучающим детей с особыми потребностями, будет оказана материальная помощь в размере 500 леев на каждого ребёнка согласно спискам, представленным образовательными учреждениями.

Граждане, имеющие право на данную материальную помощь, будут проинформированы о способе её получения.

Что касается компенсации счетов за газ в холодное время года, Ион Чебан напомнил, что десяткам тысяч жителей города примария Кишинёва оплачивает 40% счёта за тепло, также предоставляются дрова. При этом он отметил, что если кто-то из власть имущих хочет увеличить эту сумму, он поприветствует решение предоставить деньги и от правительства.

– Правительство заявило о выплате компенсации за газ, но на самом деле компенсации в размере 700 леев будут выплачены тем гражданам, которых одобрил социальный работник, оценивший имущество человека, подавшего заявку: есть ли у него телевизор, холодильник, участок земли и т.д. Таким образом, люди, имеющие такие «предметы роскоши», будут лишены компенсации. Вот такая помощь будет оказана в условиях повышения цены на газ в 2 раза, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Ранее Ион Чебан раскритиковал правительство и заявил, что при повышении цены на газ в 2,5 раза компенсации в 700 леев недостаточно.

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