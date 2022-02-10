Жители Кишинёва раскупают социальный хлеб до рассвета (ВИДЕО)

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В булочную жители Кишинёва ходят ранним утром, когда на улице еще даже не рассвело. Занимают очередь за социальным хлебом. Он вдвое, а то и втрое дешевле других сортов. Дождь, снег, ветер – малоимущие и пенсионеры стоят у дверей магазина в любую погоду. Дешёвый хлеб привозят в 6:30. Пока идёт разгрузка, люди терпеливо ждут.

– Просыпаюсь в 5 утра, пока доезжаю уже 6. Всё ради трех буханок. Вдвоем с супругой нам этого хватает почти на неделю. Так экономим, – говорит житель Кишинева Ион Лебэдэ. – Обратите внимание, сколько хлеба привезли и сколько людей нуждаются в нём. Либо булочных мало, либо нас, бедных, много. Государство думает об этом? – говорит житель Кишинёва Александр.

Самый дешевый хлеб готовят из трёх сортов муки: первого, второго и цельнозернового. Добавляют растительное масло. Весит такая буханка 675 граммов. Отпускается не больше трёх в одни руки.

– Больше не дают – видимо, чтобы всем хватило. Многие нуждаются, – отмечает житель Кишинёва Дмитрий Чекан. – Я не прихожу за хлебом каждый день. Беру три буханки дважды в неделю, – говорит жительница Кишинёва Анна Триколич.

Всего в магазин привезли 270 буханок. Полки опустели за 45 минут, передаёт mir24.tv.

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