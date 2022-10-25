Жители Яловенского района получат бесплатные медицинские консультации

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Мобильные бригады медицинских специалистов 24-28 октября будут проводить бесплатные профилактические консультации жителям Яловенского района.

Как сообщили в Национальной медицинской страховой компании (НМСК), на этой неделе мобильный рентгенодиагностический комплекс для обследования грудной клетки будет работать в двух населенных пунктах Яловенского района: 24-27 октября в Русештий Ной и 28-31 октября в Вэсень, передает moldpres.md.

На этой неделе стоматологические медицинские услуги будут оказаны детям из населенных пунктов Липник и Окница Окницкого района, а также Кирсова и Дезгинжа Комратского района.

НМСК уточняет, что на прошлой неделе были проведены бесплатные профилактические осмотры 1088 человек, из них 583 скрининга легких, а 505 детей прошли консультации стоматологов.

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