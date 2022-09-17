Жители и гости Кишинёва сегодня могут прокатиться на туристическом троллейбусе бесплатно

Жители и гости Кишинёва сегодня могут прокатиться на туристическом троллейбусе бесплатно

В субботу, 17 сентября, в рамках Европейской недели мобильности, жителей и гостей столицы приглашают на бесплатные поездки на туристическом троллейбусе.

Поездки будут проходить по следующему расписанию:

  • 12:00 (аудиогид на русском языке )
  • 14:00 (аудиогид на английском языке )
  • 16:00 (аудиогид на молдавском языке )

Туристический троллейбус стартует от Триумфальной арки. В нём 22 посадочных места. Детей до 7 лет должны сопровождать родители.

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