Жители и гости Кишинёва сегодня могут прокатиться на туристическом троллейбусе бесплатно

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В субботу, 17 сентября, в рамках Европейской недели мобильности, жителей и гостей столицы приглашают на бесплатные поездки на туристическом троллейбусе.

Поездки будут проходить по следующему расписанию:

12:00 (аудиогид на русском языке )

14:00 (аудиогид на английском языке )

16:00 (аудиогид на молдавском языке )

Туристический троллейбус стартует от Триумфальной арки. В нём 22 посадочных места. Детей до 7 лет должны сопровождать родители.

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