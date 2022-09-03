Жители Глодян недоумевают: тариф на воду и канализацию повысили почти на 30% (ВИДЕО)

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Жители города Глодяны теперь будут платить за воду и канализацию почти на 30% больше, чем ранее. Новые тарифы были утверждены накануне Национальным агентством по регламентированию в энергетике (НАРЭ).

Таким образом, бытовые потребители будут платить за кубометр воды и услуги канализации около 56 леев, а экономические агенты – вдвое больше. Местные жители возмущены таким подорожанием и винят во всём центральные власти, передает nordnews.md.

– Я получаю пенсию в 2 тысячи леев. Представьте, как я буду оплачивать фактуры за газ, воду, свет. Как нам дальше жить? С тех пор, как ПДС пришли к власти, настали трудные времена. Мы не можем так дальше жить, – пожаловалась местная жительница.

Тариф за кубометр воды для жителей Глодян теперь составляет 27 леев 68 банов, а за услуги канализации – 27 леев 74 бана. В то же время жители Бельц платят за кубометр воды 11 леев 8 банов.

Больше всего таким положением дел возмущены пенсионеры. Так, по словам 71-летнего жителя Глодян, тариф на воду слишком высокий, а её качество оставляет желать лучшего. Мужчина вынужден ежедневно носить воду из колодца, так как вода из крана непригодна для употребления.

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