Жители Гагаузии тепло встретили Игоря Додона: Приезжая к нам, вы приезжаете домой (ВИДЕО)

0

Пятый президент страны был приглашён сегодня на празднование национального гагаузского праздника “Хедерлез”. Жители автономии тепло встретили Игоря Додона.

Один из участников праздника, житель Чадыр-Лунги Иван Стамов, отметил, что самый красивый “Хедерлез” был в 2018 году, когда Додон присутствовал на нём в качестве президента.

– Всей семьёй, всем нашим городом, всем нашим трудовым коллективом мы выражаем вам настоящую человеческую поддержку. Дай вам Бог здоровья! Помните: когда вы приезжаете в Гагаузию, вы приезжаете домой! – сказал Стамов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.