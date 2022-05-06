Жители Гагаузии тепло встретили Игоря Додона: Приезжая к нам, вы приезжаете домой (ВИДЕО)

Жители Гагаузии тепло встретили Игоря Додона: Приезжая к нам, вы приезжаете домой (ВИДЕО)

Пятый президент страны был приглашён сегодня на празднование национального гагаузского праздника “Хедерлез”. Жители автономии тепло встретили Игоря Додона. 

Один из участников праздника, житель Чадыр-Лунги Иван Стамов, отметил, что самый красивый “Хедерлез” был в 2018 году, когда Додон присутствовал на нём в качестве президента.

– Всей семьёй, всем нашим городом, всем нашим трудовым коллективом мы выражаем вам настоящую человеческую поддержку. Дай вам Бог здоровья! Помните: когда вы приезжаете в Гагаузию, вы приезжаете домой! – сказал Стамов. 

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