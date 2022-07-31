Жители Гагаузии потребовали отставки Санду, Гаврилицы и Гросу

Жители Гагаузии потребовали отставки Санду, Гаврилицы и Гросу
Жители Гагаузской автономии провели акцию протеста против роста цен и потребовали отставки властей. На прошлой неделе более 600 граждан направили письмо президенту страны Майе Санду, в котором призвали обратить внимание на проблемы населения из-за инфляции, но ответа в итоге не получили.

Митингующие собрались на центральной площади города Вулканешты и развернули флаги Гагаузии и ПСРМ, а также плакаты с надписями “Нет геноциду народа!” и “Санду в отставку!”. В акции приняли участие депутаты Народного собрания и Партии социалистов, сотни граждан. Протестующие обвинили руководство в нарушении конституции в вопросе нейтралитета Молдовы, замораживании отношений с Россией и угрозе втягивания в войну с последней на стороне Запада.
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Комментарии (1)

  1. Давно пора, выгнать вон поганой метлой эту недопрезидентку с её прихвостнями!!!!

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