Жители Гагаузии поддерживают Блок коммунистов и социалистов (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Гагаузии поддерживают Блок коммунистов и социалистов (ФОТО, ВИДЕО)
С большой теплотой Игоря Додона, Богдана Цырдю и Константина Старыша встретили жители сёл Этулия и Чишмикёй Вулканештского района. Беседа прошла накануне в Доме культуры села Чишмикёй. 

Люди готовы поддержать Блок коммунистов и социалистов на выборах. При этом, будучи убежденными государственниками и сторонниками традиционных ценностей, они выразили обеспокоенность ситуацией в стране, рисками, которым может подвергнуться государственность и нейтралитет нашей страны, христианские и семейные ценности. Местные жители также просили помощи в решении стоящих перед ними проблем: ремонт дорог и социальных объектов, водоснабжение, канализация и др.
Игорь Додон поблагодарил жителей Гагаузии за постоянную поддержку ПСРМ, отметив, что Блок коммунистов и социалистов имеет профессиональную команду, которая умеет управлять страной и уже разработала программу социально-экономического развития страны. Она будет реализована сразу после выборов.
– Мы подтвердили нашу решимость принести благополучие всем жителям нашей страны, реализовать социальные и инфраструктурные проекты, защитить государственность и независимость Республики Молдова! Вместе победим! – отметил Додон.

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