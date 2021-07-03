Жители Гагаузии поддерживают Блок коммунистов и социалистов (ФОТО, ВИДЕО)

С большой теплотой Игоря Додона, Богдана Цырдю и Константина Старыша встретили жители сёл Этулия и Чишмикёй Вулканештского района. Беседа прошла накануне в Доме культуры села Чишмикёй.

Люди готовы поддержать Блок коммунистов и социалистов на выборах. При этом, будучи убежденными государственниками и сторонниками традиционных ценностей, они выразили обеспокоенность ситуацией в стране, рисками, которым может подвергнуться государственность и нейтралитет нашей страны, христианские и семейные ценности. Местные жители также просили помощи в решении стоящих перед ними проблем: ремонт дорог и социальных объектов, водоснабжение, канализация и др.

Игорь Додон поблагодарил жителей Гагаузии за постоянную поддержку ПСРМ, отметив, что Блок коммунистов и социалистов имеет профессиональную команду, которая умеет управлять страной и уже разработала программу социально-экономического развития страны. Она будет реализована сразу после выборов.