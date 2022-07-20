Жители Фалешт задали Санду неудобные вопросы и заявили ей, что с социалистами было лучше (ВИДЕО)

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Непомерные цены, тарифы, беда аграриев, а также планы руководства страны обеспечить армию новым оружием. Эти темы волнуют жителей сёл Пырлица и Рэуцел, с которыми вчера встретилась Майя Санду. Граждане без стеснения задали президенту неудобные вопросы.

Так, присутствовавший на встрече мужчина поинтересовался у президента, почему бы деньги, которые власти намерены потратить на приобретение оружия, не использовать для других целей. В ответ Санду заявила, что никакое оружие руководство страны закупать не намерено.

– Это ложь, – сказала Санду.

Граждане также спросили, когда в их населённых пунктах, наконец, появится водопровод, и посетовали на то, что, несмотря на рост зарплат и пенсий, они едва сводят концы с концами. В то же время один из жителей села Фэлештий Ной сказал Майе Санду, что “при социалистах было лучше, ведь в правительстве сидели умные люди”.

– Когда наша страна была при социалистах, то все получали поровну, потому что были умные люди…Вы себе взяли, а нам ничего. Вы скажете сейчас, что зарплаты маленькие, поэтому неоткуда платить пенсии, вот в чём суть! Не забирайте всё себе, дайте и нам! – подчеркнул мужчина.

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