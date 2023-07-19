Жители Европы покупают меньше еды из-за инфляции: французы экономят на вине, а немцы – на мясе

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Экономика Европы продолжает замедляться, а граждане становятся все беднее. Такие выводы сделал The Wall Street Journal, основываясь на сравнительном анализе заработной платы и растущей инфляции. По данным исследования, французы начали экономить на вине, испанцы – на оливковом масле, а немцы – на мясе. Между тем, экономика США процветает.

Журналисты The Wall Street Journal проанализировали экономическую ситуацию в Европе и пришли к выводу, что жители этого континента беднеют. За последние 15 лет экономика Европы выросла только на шесть процентов, в то время как в США экономический рост составил 83%.

Потреблять европейцы тоже стали скромнее. Если 15 лет назад на Европейский союз приходилось около 25% общих расходов на потребление на мировом уровне (такие же показатели как в США), то сейчас этот процент снизился до 18%, передает realitatea.md.

С 2019 года по настоящее время заработная плата упала во многих европейских странах. В частности, примерно на 3% в Германии, Италии и Испании и на 6% в Греции. За тот же период заработная плата в США выросла.

Согласно анализу американского издания, французы стали меньше потреблять фуа-гра и красное вино. Испанцы экономят на оливковом масле, а в Германии потребление мяса и молока достигло самого низкого уровня за последние три десятилетия.

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