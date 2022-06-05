Жители Единец на протесте: Мы хотим жить нормально!

Жители Единец на протесте: Мы хотим жить нормально!

В городе Единцы прошла акция протеста против безответственных и безграмотных действий режима, который довёл Молдову до социально-экономического краха.

Каждый желающий мог подойти к микрофону и выразить свое мнение. Наших людей заботят общие проблемы: безудержный рост цен и тарифов, рекордная инфляция, рост нищеты и массовая миграция населения за границу.

Жители Единец пришли на протест с плакатами с надписями: «Нет диктатуре!», «Правительство в отставку!», «Нет повышению цен!», «Мы хотим жить нормально!» и др.

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