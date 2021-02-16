Жители двух столичных улиц временно останутся без воды в среду

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О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

По данным АО “Apă-Canal Chişinău”, в связи с проведением плановых работ 17 февраля с 09:00 до 15:00 возможны отключения воды по следующим адресам:

ул. Албишоара, 42/1, 82, в том числе с дробями;

ул. Михай Витязул, 10-12, в том числе с дробями.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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