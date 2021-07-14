Жители двух столичных улиц сегодня останутся без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 14 июля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Пандурилор 13A – с 09:30 до 17:30.

Сектор Центр:

ул. Колумна 162 – с 09:10 до 16:10.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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