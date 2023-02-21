Жители двух столичных секторов останутся сегодня без света

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Поставщик услуги сообщает, что во вторник, 21 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. А. Бернардацци, 46 – с 09:30 до 17:30.

ул. А. Аблов, 19B, Костешть, 1-7, 4-26, Гривицей, 1-19, 2-16, Лэмэицей, 1-3, 2-4, 12, Мэчиешилор, 1-21, 2-30, 9999, Мэрэшешть, 7, 10-14, 11-19, 20-36, 23-33, 39, Мэрцишор, 1-5, 2-16, Миорица, 2, 10-44, Рындунеле, 1-29, 2-30, Ровинарь, 1-9, Скиноаса, 1-29, 2-24, Валя Скиноаса, 8B, Туртуреле, 2-6, 3-9, Вынэторилор, 1-27, 2-30, 39, 51, В. Цепеш, 6, 7, 23 – с 09:00 до 13:00.

ул. Др. Скиноасей, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/4A, 30A, 9999, Гренобля, 106, 106A, 106B, 106/4, 106/4B, Миорица, 13 – с 13:00 до 17:00.

ул. Миорица, 999, Вынаторилор, 32, 33-51 – с 09:20 до 17:20.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Лупан, 2, 2/1, 4, В. Бадиу, 13, 17, Б. Орхей, 4, 5/1, К. Орхеюлуй, 71-89, 89/1, 89/3, 89/4, 89E, Г. Мадан, 1-13, 2-10, 23-43, Хотин, 2-4, M. Исанос, 2, Путней, 26-48, 27-47, Вл. Комаров, 2-8, 9-11, пер. Вл. Комаров, 2-10, 9-11 – с 09:00 до 17:00.

ул. Кантонулуй, 2-10, 10/1, 24, 35-49, 54-72, Конструкторилор, 37, M. Витязул, 20, 20/3, 29, Петрикань, 2B, 17, 20, 23/1, 26, 32, 38, 38A, 38/1, 40-86, 999, пер. 2 Петрикань, 1-5, 6-8, пер. Петрикань, 15A, 82, Поштей, 58-78, 78/1, 78/3, 92/4, 92/5, пер. Поштей, 1-9, 9A, 10-22, 22A, 22V – с 09:10 до 17:00.

ул. В. Бадиу, 4-10, 22, К. Орхеюлуй, 95-97, M. Исанос, 14 – с 09:15 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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