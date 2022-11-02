Жители двух столичных секторов останутся сегодня без электричества

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Поставщик услуги сообщает, что 2 ноября будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Буребиста, 3, 5/2, 5/2A – с 14:00 до 17:00.

ул. Бачоий Ной, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/8, 16, 16/1, 16/2, пер. Бачоий Ной, 14, 16/1 – с 09:00 до 14:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алуниш, 2-12, 7-9, Бисеричий, 1-5, 2-16, пер. Бисеричий, 10, Хумулешть, 15-23, 18-24, Порумбреле, 2, 14-50, Рошиорь, 15-63, 20-86 – с 09:20 до 17:00.

ул. Рошиорь, 68A, 88 – с 09:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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