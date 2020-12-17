Жители двух секторов столицы останутся сегодня без света

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Поставщик услуги сообщает, что в четверг, 17 декабря, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Г. Ботаникэ 12, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5C, 999, Сармизеджетуса 92, 94/1, 94/5, 96, 96/2, 96/3 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Руссо 1, 1/1, 1/5, 1A, Б. Воевод 999, Московский пр-т 2, 9999 – с 09:10 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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