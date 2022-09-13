Жители двух районов страны смогут получить бесплатные медицинские консультации

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С 12 по 16 сентября мобильные бригады медицинских специалистов окажут бесплатные профилактические консультации населению Каушанского и Новоаненского районов.

Как уточнили в Национальной медицинской страховой компании, в этих двух районах будет проводиться скрининг молочной железы, а детям, живущим в населённых пунктах Чинишеуцы Резинского района и Кириет-Лунга, Бешгиоз и Баурчи Чадыр-Лунгского района, будут оказаны бесплатные стоматологические услуги, сообщает moldpres.md.

В ведомстве также уточнили, что скрининг лёгких мобильной цифровой рентгенографией возобновится 19 сентября.

НМСК сообщает, что на прошлой неделе 746 человек прошли бесплатные профилактические осмотры: 199 женщинам провели скрининг молочных желез, а 547 детей проконсультировали стоматологи.

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