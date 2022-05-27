Жители десятков населённых пунктов требуют прекратить политрепрессии в отношении оппозиции

0

Жители уже десятков населенных пунктов республики, народные избранники районных и местных советов выражают свою поддержку бывшему президенту Республики Молдова, почётному председателю Партии социалистов Игорю Додону. В своих декларациях они осуждают немотивированный арест Игоря Додона и выдвижение в отношении него абсурдных обвинений.

– Мы расцениваем незаконные действия в отношении Игоря Додона как продолжение политических репрессий, – заявили жители и народные избранники села Алексеевка Единецкого района.

Жители села Братушаны отмечают, что доведя страну до состояния полного банкротства, власть приступила к расправам над своими политическими оппонентами: «Вместо объединения общества режим Санду ведёт страну к гражданскому противостоянию и расколу».

Жители города Единцы с сожалением констатируют, что все государственные институты в нашей стране, которые призваны защищать закон и Конституцию, оказались захваченными одной политической партией и попали под контроль Майи Санду.

Вместе с тем, до сих пор на свободе те, кто непосредственно причастен к «краже века», в том числе премьер-министр и члены правительства страны на тот момент. Генпрокуратура не спешит предъявлять обвинение в измене Родине лицам, открыто выступающим за ликвидацию Республики Молдова и ее вхождение в состав Румынии. В этих условиях обвинение Игоря Додона в измене Родине выглядит абсурдным, считают народные избранники города Теленешты: «Завтра жертвой беззакония властей может стать любой гражданин страны».

– Только объединившись, мы сможем защитить государственность Молдовы, вернуть законность и правопорядок, – утверждают жители населенных пунктов Окницкого района.

Граждане Молдовы требуют немедленного освобождения из-под ареста экс-президента Игоря Додона и закрытия всех политически мотивированных дел в отношении него и других граждан Молдовы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.