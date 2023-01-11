Жители четырёх столичных секторов останутся сегодня без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 11 января будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дечебал, 70, Музелор, 1, Н. Титулеску, 16, 18, 20, 20B, Н. Зелинского, 2, 3, 4, 6/1, 6/2, Пандурилор, 51, 53, 55/1, 55/2, 66, Сармизеджетуса, 15/1, 999 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

бул. Штефана чел Маре, 196 – с 09:30 до 17:00;

ул. Каля Ешилор, 1В – с 09:25 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Чирешилор, 29, 39-53, 40, 46-66, Друмул Виилор, 26, 26/2, Нукарилор, 1-11, 8-22, 26-30, 30/2, пер. Нукарилор, 1, 6 – с 09:20 до 17:20.

Сектор Рышкановка:

ул. Аэродромулуй, 5, 7/2, 7/3, 11, 11/1, 11/2, пер. Аэродромулуй, 11, А. Дога, 2/1, 19/1, 21, 9001, пер. А. Дога, 13, Корнешть, 7, Ницэ Флорика, 2, 2/1, 7, 7/1, Пьетрэрией, 19, 19A, бул. Ренаштерий Национале, 14, 16, 16 бл. 1A, 1B, A, 20 – с 12:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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