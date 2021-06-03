Жители четырёх столичных секторов останутся сегодня без света

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Поставщик сообщает, что в четверг, 3 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Мунчешть 801 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Буюканы:

бул. Алба-Юлия 85/5, Л. Деляну 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/5, 7/6, 7/7, 8/1, 9, 9/2, 9/4, 9/5, 16 – с 09:20 до 17:00;

ул. 27 Марта 14, 14/1, 14/2, 17, Барьера Скулень 9, Кэлэраш 45, Милано 40C – с 09:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. 31 Августа 58-66, 63, 83-87, Армянская 33-35, 40-42, 43-45, 9999, Букурешть 999, В. Александри 56-70, 71, 99-105, 999, В. Микле 5 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Язулуй 13/3 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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